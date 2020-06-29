Taksiciyi rehin alan 5 şüphelinin gizemi çözüldü

İstanbul Bakırköy'de bir taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçırdığı iddia edilen 5 kişi polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde patlayıcı madde olabileceği ileri sürülmüştü.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞU RASTLANILMADI

Bakırköy ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, araç kovalamaca sonucu Ataköy E-5 yan yolda barikat kurularak durdurulmuş, araç içerisinde bulunan taksi şoförü T.Y., O.M., H.F., R.K., ve M.C. isimli şahıslar araçtan indirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, araçtan indirilerek üst araması yapılan şahısların aramasında herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmadı.

5 ŞAHIS İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Şahısların yapılan sorgulamalarında; terörle iltisaklı suç kayıtlarının bulunmadığı, ancak çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ve şahısların 'Aranan' şahıslardan olmadığı tespit edildi.

5 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.