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Taksiciyi rehin alan 5 şüphelinin gizemi çözüldü

’de silahla tehdit ederek Taksiciyi kaçırdığı iddia edilen 5 şüpheli  polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde olabileceği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili yeni bilgiler geldi. Şahısların terörle bir bağlantısının olmadığı ve aranan şahıs olmadıkları tespit edildi. Haklarında değişik suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:36 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:40 ABONE OL
Taksiciyi rehin alan 5 şüphelinin gizemi çözüldü

İstanbul Bakırköy'de bir taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçırdığı iddia edilen 5 kişi polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde patlayıcı madde olabileceği ileri sürülmüştü.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞU RASTLANILMADI

Bakırköy ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, araç kovalamaca sonucu Ataköy E-5 yan yolda barikat kurularak durdurulmuş, araç içerisinde bulunan taksi şoförü T.Y., O.M., H.F., R.K., ve M.C. isimli şahıslar araçtan indirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, araçtan indirilerek üst araması yapılan şahısların aramasında herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmadı.

5 ŞAHIS İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Şahısların yapılan sorgulamalarında; terörle iltisaklı suç kayıtlarının bulunmadığı, ancak çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ve şahısların 'Aranan' şahıslardan olmadığı tespit edildi.

5 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Taksiciyi rehin alan 5 şüphelinin gizemi çözüldü
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