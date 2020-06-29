Tokat’ta lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Erbaa ilçesine yolcu taşıyan Cemalettin Öztürk (50) yönetimindeki 60 M 1944 plakalı minibüs sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Mert Çevik, Tokat merkezden Erbaa'ya yola çıktıklarını lastiğinin patlaması sonucu aracın devrildiğini söyledi.