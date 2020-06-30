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10 gündür kayıptı, ormanda ölü bulundu

’nın Hendek ilçesinde, 10 gündür kayıp olan Ersin Doğan (70) ormanlık alanda ölü bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 20:41 ABONE OL
10 gündür kayıptı, ormanda ölü bulundu

Hendek Uzuncaorman Mahallesi'nde yaşayan Ersin Doğan, 20 Haziran günü kayboldu. AFAD ekiplerinin bugün devam eden arama çalışmaları sonucu Ersin Doğan'ın cesedi ormanlık alanda bulundu.

Ersin Doğan'ın cansız bedeni, Hendek Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Burada yapılacak incelemenin ardından Doğan'ın kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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10 gündür kayıptı, ormanda ölü bulundu
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