13 milyonluk kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı

"BENİM İÇİN BİLET OYNAMASINI İSTEDİM"



Tutuksuz sanık Mehtap Baysal duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Baysal, "8 Mart günü ben Murat Sayın'ı arayarak benim için bilet oynamasını istedim. Buluştuktan sonra bana biletleri verdi. Çekiliş saatinden sonra saat 22.00 gibi biletlere baktım. Biletleri kontrol ettiğimde Murat Bey yanımdaydı. Bu şans oyunlarını sürekli oynadığım için oturup heyecanla sonucu beklemedik. Ben biletin çıktığını kendisine söylemek zorunda değildim. Kendisine güvenmediğim için sakladım. Fatih Yolcu benim patronumdur. Ona biletin bana çıktığını söyledim. Patronuma güvendiğim için böyle davrandım. Para benim olduğu için parayı hangi hesaba yatıracağıma da ben karar veririm. Ben parayı nereye yatırdığımı ve nasıl harcadığımı açıklamak zorunda değilim. Ben Fatih Yolcu'nun hesabından EFT yapılarak ve elden olarak tüm paramı aldım. İkramiyenin tamamı 13 milyon 200 liradır. Fatih Yolcu'ya kesinlikle bu olayla ilgili hiç para vermedim" dedi.



