15 Temmuz ruhuyla dimdik ayakta

Ahmet Kahraman 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine kardeşleri Onur Can (22) ve Ali Rıza (26) ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Hainlerin açtığı ateş sonucu yaralanan vatandaşları sırtlarında taşıyarak, 25-30 metre gerideki noktaya doğru götürüyorlardı. Ama çok geçmeden o da hainlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Mermi milimlik mesafe ile kalbini sıyırmıştı. 19 gün yoğun bakımda uyutuldu. Yaşamla bağlantısı kesildi. Sol böbreği, dalağı, pankreasının bir kısmı ve sol kalın bağırsağının yarısı alındı. Omurgasına saplanan kurşun beyin cerrahisinin yaptığı operasyonla çıkarıldı. 3 büyük operasyon geçirdi. Omurgasına 10 vida takıldı. Darbe gecesinden sonra sonra 15 ay yatağa mahkum oldu. Yürüdüğünü sadece rüyalarında görüyordu. Devletin ona aldığı 95 bin dolar değerindeki yürüme robotuyla Kahraman 520 gün sonra yeniden ayağa kalktı. SABAH, Ahmet'in robotuyla ilk adımlarında da yanındaydı. Hatta Ahmet Kahraman, SABAH'ın manşetinden Başkan Erdoğan'a seslenerek 'Reis Gel beraber yürüyelim" dedi.





Kahraman gazi evinin altındaki otoparkta robotuyla büyük bir azimle çalıştı. Günde 800 adımlık çalışmasını hiç aksatmadan yaptı. Kahraman Gazi, 4 koca yıl boyunca fizik tedavisini ve yürüme çalışmalarını hiç bırakmadı. Hain darbe girişiminin 4'ncü yılında artık robotla değil, Walker'ı (yürüteç) ile ayağa kalkmayı başardı. Bunun için ayak bileğinden kalça kemiğine kadar bir tahta kullanılıyor. Ve diz kapağının bükülmemesi sağlanıyor.



BENİ YIKMADILAR

Kahraman gazi, doktorlarını bile şaşırtan azmiyle ilgili, SABAH'a şunları anlattı: Yeniden ayaklarımın üzerine duruyorum. Çok mutluyum ki hissediyorum da. Şimdilik sadece ağrı hissi ve bacaklarımda nerelerde uyuşma hissi var, onu hissedebiliyorum. Ama doktorum yakında daha güçlü yürüme hislerimin geleceğini söylüyor. Yaşım daha 34. Hayat güzel. Hainlerin vatanı yıkmasına izin vermediğim gibi beni yıkmasına da izin vermeyeceğim. Devletim de beni hiç bırakmadı ki. Yürümeyi unutmayayım, yürüme hissim beynimde unutulmasın diye robot bile aldı. Yüreğimdeki yeniden yürüme sevdasına büyük bir umutla bağlıyım. Şimdi Walker ile robotsuz ayağa kalkıyorum. İnşallah eskisi gibi yürüyeceğim. Her gün 30 dakika ayaklarımın üzerinde duruyorum" dedi.



HAİNLERİ GÜLDÜRMEM

Gazi Kahraman, 15 Temmuz ruhuyla dimdik ayakta olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Atatürk'ün dediği gibi 'muhtaç olduğum kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcut, hain FETÖ'nün karşısına nasıl dimdik dikildiysem hayatta da dimdik olacağım, ayağa kalkacağım' dedim, başardım. Sırada yeniden yürüyebilmek var. Hayat çok güzel. O hainlerin yüzünü güldürmem" diye konuştu.



BAŞARDIM CUMHURBAŞKANIM

10 yaşında kızı ve 6 yaşında bir oğlu olan Ahmet Kahraman 2 yıldır, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde muhasebe personeli olarak çalışıyor. Kahraman, Başkan Erdoğan'a olan davetini de yineleyerek, "Benim için yatağa mahkum ayağa kalkamaz dediler. Ama kalktım. Rüyalarımda yürüyordum. Sonra bana robot aldınız, onunla yürüdüm. 'Yapabilirim' dedim. O robot en iyi arkadaşım oldu. Bana umut verdi. 'Onsuz da ayağa kalkarım' dedim. Başardım Cumhurbaşkanım, başardım. Mitinglerde hep 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' diyorsunuz. Birlikte yürümek dileğiyle" diye seslendi.



GAZİMİZDEKİ İLERLEME NADİR GÖRÜLÜR

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Emre Adıgüzel: Omurilik yaralanmaları tam yaralanmalar ve kısmi yaralanmalar olarak tanımlanır. Tam yaralanmalardan sonra hastanın ayağa kalkma ve yürüme ihtimali düşüktür. Dünyada da böyle örnekler oldukça az. Ama Gazi Ahmet'in büyük bir azm i var. Önce robotla, şimdi de yürüteçle (walker) ayağa kalkmayı ve adımlamayı başardı. Gazimizin geçirdiği yaralanmanın ciddiyeti göz önüne alındığında, böyle bir ilerleme hastaların çok az bir kısmında gerçekleşir.

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