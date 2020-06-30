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'da şok operasyon! Villasını satışa çıkaranları dolandıran şahıslar yakalandı!

Emniyet güçleri dolandırıcılara göz açtırmıyor. Villasını satışa çıkaran kişilerle alıcı gibi iletişime geçip bir miktar para karşılığı tapu devrini alarak satıcıları dolandıran kişiler, Asayiş Şube'nin 2 aylık çalışması sonunda yaşadıkları villada yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 09:31 Son Güncelleme: 30.6.2020 09:36 ABONE OL
Ankara'da şok operasyon! Villasını satışa çıkaranları dolandıran şahıslar yakalandı!

Ankara'da Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ankara Asayiş Şube dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerinin 2 aylık planlı projeli çalışması doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda aynı villada yaşayan örgüt mensupları yakalandı.

BİR MİKTAR PARAYLA VİLLA TAPUSUNU ÜZERLERİNE ALIYORLARDI

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ankara Asayiş Şube dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerinin 2 aylık planlı projeli çalışmasında bazı kişilerin aynı gayrimenkulü birden fazla kişiye satarak onları dolandırdıkları tespit edildi. Zanlıların villa satışı için anlaştıkları mağdurlardan tapu devrini aldıkları ancak parasını ödemedikleri belirlendi. Satılık villaların sahipleri ile alıcı gibi ile iletişim kuran şebeke elemanların Bankaya giderek bir miktar para yatırarak, tapu devrini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

TAPELERİ GÖRÜNCE İTİRAF ETTİLER

Zanlıların yapılan teknik takipte sürekli telefon değiştirdikleri ve dinlemeye karşı tedbir aldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurlarla bankada para alışverişleri kameralara yansıdı. Yapılan ev aramasında 161 adet hazır GSM sim kartı ile geçti. Şüpheliler ifade aşamasında tapeleri görünce inkar edemediler suçlarını itiraf ettiler.

7 zanlı lüks bir havuzlu villada yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 7 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Ankara'da şok operasyon! Villasını satışa çıkaranları dolandıran şahıslar yakalandı!
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