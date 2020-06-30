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Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... Valiliği'nden açıklama geldi

'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlaması yapan gruplar, sergiledikleri hareketlerle trafiği tehlike düşürmüş ve havaya ateş açarak çevreye rahatsızlık vermişti. Vatandaşların tepki gösterdiği olaylara ilişkin 'nden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:36 Son Güncelleme: 30.6.2020 12:47 ABONE OL
Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Valiliği, şehrin birçok ilçesinde yapılan asker uğurlamalar sırasında havaya ateş açan, trafik seyrini tehlikeye düşüren ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Valiliği son günlerde çeşitli ilçelerde asker uğurlamalar sırasında yaşanan görüntüler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer İlçelerimizde yapılan asker uğurlamaları sırasında; sosyal mesafe kuralını ihlal eden, silahla havaya ateş açan ve trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

SÜRÜCÜ BELGELERİ ALINDI, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olaya karışan şahısların her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulanmış, (3) sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış ve (3) araç trafikten men edilmiştir.

Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Dün akşam saatlerinde; Kağıthane ilçemizde asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli'nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır.

Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Son günlerde bu amacın dışına çıkarak; cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.

Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
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Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi... İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
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