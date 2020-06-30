Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, burçlara etkisi ne olacak? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Uzun yıllardır ay tutulması ile ilgili yapılan araştırmalar 12 burç üzerine etkilerinin bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Gökyüzündeki bu işaretlerin kişilerin hayatına etkisi olduğuna inanan vatandaşlar şimdiden bu doğa olayı için geri sayıma başladı. Peki, Parçalı ay tutulması ne zaman, hangi gün olacak? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte burçlara etkisi ve tüm detaylar…

AY TUTULMASI İÇİN ASTROLOJİ TUTKUNLARI GERİ SAYIMA BAŞLADI! BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Heyecanla beklenen bu doğa olayı dünyanın uydusu olarak bilinen ayın her zaman olduğundan çok daha ilginç bir görünüm vermesine neden olurken bu tip olaylar gökyüzünde adeta bir görsel şölene neden oluyor. Ancak Temmuz ayında gerçekleşecek olan bu görsel şöyle ülkemizden gözlemlenemeyecek…