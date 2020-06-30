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ne zaman gerçekleşecek, burçlara etkisi ne olacak? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Özellikle burçlara etkisi bakımından büyük ilgi gören için geri sayım başladı. Son olarak Haziran ayının başlarında gerçekleşen bu muhteşem doğa olayı günler sonra yeniden gerçekleşecek. Gökyüzünde gerçekleşmesi beklenen görsel şölen Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Peki, Temmuz ayında gerçekleşecek olan ay tutulması ne zaman, burçlara etkisi ne olacak? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 19:29 ABONE OL
Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, burçlara etkisi ne olacak? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Uzun yıllardır ile ilgili yapılan araştırmalar 12 burç üzerine etkilerinin bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Gökyüzündeki bu işaretlerin kişilerin hayatına etkisi olduğuna inanan vatandaşlar şimdiden bu doğa olayı için geri sayıma başladı. Peki, Parçalı ay tutulması ne zaman, hangi gün olacak? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte burçlara etkisi ve tüm detaylar…

AY TUTULMASI İÇİN ASTROLOJİ TUTKUNLARI GERİ SAYIMA BAŞLADI! BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Heyecanla beklenen bu doğa olayı dünyanın uydusu olarak bilinen ayın her zaman olduğundan çok daha ilginç bir görünüm vermesine neden olurken bu tip olaylar gökyüzünde adeta bir görsel şölene neden oluyor. Ancak Temmuz ayında gerçekleşecek olan bu görsel şöyle ülkemizden gözlemlenemeyecek…

Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, burçlara etkisi ne olacak? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Parçalı , Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.

AY TUTULMASINDAN HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Oğlak Burcu
Koç Burcu
Yengeç Burcu
Akrep Burcu

5 TEMMUZ AY TUTULMASI SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

5 Temmuz Pazar günü saat 07:44'de Oğlak Burcunun 13 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek

Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, burçlara etkisi ne olacak? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, burçlara etkisi ne olacak? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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