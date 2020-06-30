BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirim olacak...

BİM 3 Temmuz aktüel ürünler listesi müşterilerin inceleyebilmeleri için erişime açıldı! BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden uygun fiyatlı ürünler ile tüketicilerini kendi bünyesine çekmeye devam ediyor. Bu hafta Dijitsu televizyondan basküle, havuzlu toplu kaydıraktan birbirinden güzel oyuncaklara birçok ürün uygun fiyata müşterileri bekliyor olacak. Peki, BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA YİNE DEV İNDİRİMDE!
BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini alıyor. Birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, Cuma günü itibarıyla BİM mağazalarında yerini alacak. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor.
Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL
Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.399 TL
Dijitsu 3in1 Sanayi Tipi Vantilatör 199 TL
Şarjlı Boyun Tipi Fan 29,90 TL
Işıklı Scooter 99,90 TL
Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL
Starcom Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası 39,90 TL
Fakir Cam Baskül 69,90 TL
WorldTec Tıraş Makinesi 59,90 TL
Erkek Streç Günlük Ayakkabı 34,90 TL
Gezer Erkek Terlik 14,90 TL
Kadın Bantlı Terlik 14,90 TL
Kadın-Erkek Fermuarlı Şapka 17,90 TL
Çocuk Merseriz Şapka 9,95 TL
Kadın Merseriz Şapka 12,90 TL
Studi Oyun Hamuru Sepeti 14,90 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL
Fakir El Mikseri 89,90 TL
4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 189 TL
Buzluk Termos 139 TL
Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 32,90 TL
Chef's Tava Seti 2'li 39,90 TL
Paşabahçe Habitat Kase 6'lı 19,90 TL
Paşabahçe Habitat Pasta Tabağı 6'lı 19,90 TL
Paşabahçe Habitat Ekmek Sepeti 7,95 TL
7 Parça Rende / Doğrayıcı Set 69,90 TL
Bonera Döküm Ocak Üstü Tost Makinesi 44,90 TL
LAV Kapaklı Yuvarlak Saklama Kabı 2,95 TL
Naturalove Standlı Yaldızlı Fincan Seti 44,90 TL
Rakle Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 19,90 TL
Rakle Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 19,90 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,25 TL
Piccolo Mondi Ana Kucağı 89,90 TL
Sepetli Çok Amaçlı Dolap 139 TL
Otomatik Sıvı El Sabunluğu 49,90 TL
Emprime Bebek Battaniyesi 15,90 TL
Silikon Bebek Mama Önlüğü 14,90 TL
Biberon 225 ml + 125 ml 14,90 TL
Anne - Bebek Bakım Çantası 29,90 TL
Organik Bebek Ağız Mendili 4'lü 9,95 TL
Bebek Alıştırma Külodu 12,90 TL
Pilsan Sesli Lazımlık 37,90 TL
Küvet ve File Seti 34,90 TL
Su Kovası 9,95 TL
Kulplu Maşrapa 2,95 TL
Bebek Puzzle 8,95 TL