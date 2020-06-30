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Boynuzlu horoz görenleri şaşkına çeviriyor

Bu horozu görenler gözlerine inanamıyor. 'de yaşayan gazeteci Vedat Aksu'nun beslediği horoz aynı bir keçide olduğu gibi boynuza sahip. Hobi amaçlı tavuk yetiştiriciliği yapan Aksu, henüz civcivken fark ettiği boynuzlu horozu araştırınca onun ender bulunan bir tür olduğunu öğrendi. Aksu, horozu için çok sayıda teklif aldığını ama hepsini geri çevirdiğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:39 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:49 ABONE OL
Boynuzlu horoz görenleri şaşkına çeviriyor

'in Torbalı ilçesinde yaşayan gazeteci Vedat Aksu'nun sahibi olduğu boynuzlu horoz, görenlerin ilgisini çekiyor. Aksu, tüm tekliflere rağmen horozunu satmaya yanaşmıyor.

Boynuzlu horoz görenleri şaşkına çeviriyor

Muratbey Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiren gazeteci Vedat Aksu, geçen yıllarda bu işle uğraşan arkadaşlarından farklı türlerden yumurta topladı. Kuluçka sonrası yumurtalardan çıkan civcivlerden biri Aksu'nun dikkatini çekti. Büyüyen civcivlerin içerisindeki bir horozun kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark etti.

Boynuzlu horoz görenleri şaşkına çeviriyor

Aksu, tüm ilgisini bu hayvana yöneltti. Bir müddet bu konuda araştırma yapan Aksu, horozunun Fransa'nın Marsilya şehrinde benzer türlerin olduğunu ve 'Boynuzlu Pado' olarak adlandırıldığını öğrendi. Ender bulunan boynuzlu bir horoza sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

Boynuzlu horoz görenleri şaşkına çeviriyor

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Vedat Aksu, "Arkadaşlarımın verdiği yumurtaların birinden çıkan civcivlerin içerisindeki horoz büyüyünce kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım.

Boynuzlu horoz görenleri şaşkına çeviriyor

Görenlerde önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum. Boş zamanlarımın birçoğunu horozumla geçiriyorum. Bugüne kadar horozu satmam için sayısız teklifler aldım ama hepsini geri çevirdim" dedi.

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Boynuzlu horoz görenleri şaşkına çeviriyor
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