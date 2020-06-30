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'da operasyonunda 2 uyruklu zanlı yakalandı

'da düzenlenen operasyonunda 2 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:15 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:26 ABONE OL
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 İran uyruklu zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı yabancı uyrukluların il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İran uyruklu G.Y. ve A.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 İran uyruklu zanlı yakalandı
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