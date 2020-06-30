Damadı kına gecesinde öldürmüşlerdi! Gelin olan biteni böyle anlattı...

D.E, birisinin kendisini ittiğini ve bayıldığını, baygın olduğu için hiçbir şey duymadığını iddia etti. Mahkeme başkanının, damadın düğünden önce kendisini kaçırıp kaçırmadığını sorması üzerine D.E, şunları söyledi: "Biz Eser ile daha önce sözlüydük. Düğüne bir ay kala ailemiz arasında eşya mevzusu nedeniyle sıkıntı çıktı. Aileler tartıştıktan sonra Eser beni motorla kaçırdı.