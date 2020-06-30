Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dördüzlerden ölen Akın için hukuk savaşı

Dördüzlerden ölen için hukuk savaşı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Dördüzlerden ölen Akın için hukuk savaşı
İstanbul'da Hamdiye-Mehmet Selim Tarhan çifti, dördüz bebeklerinden 3'ünün ölümüyle başlattığı hukuk savaşını 9 yıldır sürdürüyor. Bebeklerden şu an 11 yaşında olan Tuba yaşama tutunabildi.. Elif 11, Veli 58, Akın ise 60'ıncı gün öldü. Baba Tarhan, dördüzlerden Akın'ın özel hastanede yanlış kan verildiği için öldüğünü öne sürüyor. Hastane yetkilileri hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan soruşturma yürüttü. Bilirkişi "Otopsi yapılmamış, bebeğin kesin ölüm nedeni belirlenemez" dedi. Savcılık takipsizlik verdi. 5 yıl sonra bebeğin mezarı açıldı ve otopsi yapıldı. Ancak babanın şahidi hastane görevlisi dinlenmedi ve savcılık yine takipsizlik verdi. Baba "Ölümlerden sonra Allah bize üç çocuk daha verdi, yine dört çocuk sahibi olduk. Ancak Tuğba, dördüzlerin eksikliğini hissediyor. Yeniden soruşturma istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dördüzlerden ölen Akın için hukuk savaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA