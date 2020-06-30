Dördüzlerden ölen Akın için hukuk savaşı

İstanbul'da Hamdiye-Mehmet Selim Tarhan çifti, dördüz bebeklerinden 3'ünün ölümüyle başlattığı hukuk savaşını 9 yıldır sürdürüyor. Bebeklerden şu an 11 yaşında olan Tuba yaşama tutunabildi.. Elif 11, Veli 58, Akın ise 60'ıncı gün öldü. Baba Tarhan, dördüzlerden Akın'ın özel hastanede yanlış kan verildiği için öldüğünü öne sürüyor. Hastane yetkilileri hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan soruşturma yürüttü. Bilirkişi "Otopsi yapılmamış, bebeğin kesin ölüm nedeni belirlenemez" dedi. Savcılık takipsizlik verdi. 5 yıl sonra bebeğin mezarı açıldı ve otopsi yapıldı. Ancak babanın şahidi hastane görevlisi dinlenmedi ve savcılık yine takipsizlik verdi. Baba "Ölümlerden sonra Allah bize üç çocuk daha verdi, yine dört çocuk sahibi olduk. Ancak Tuğba, dördüzlerin eksikliğini hissediyor. Yeniden soruşturma istiyoruz" dedi.