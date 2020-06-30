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'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu

'nin Yığılca ilçesinde yaşayan Erdoğan Kuşçu isimli vatandaş, kurban bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturdu... Koçun daha sert çıkacağını hesap edemeyen Kuşçu, hayatının şokunu yaşadı. Aldığı darbe ile yere yığılan adam bu sırada bir kez daha koçun saldırısına uğradı ve elmacık kemiği kırıldı. Yaralı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 11:36 Son Güncelleme: 30.6.2020 11:40 ABONE OL
Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu

'nin Yığılca ilçesinde, Kurban Bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Elmacık kemiği kırılan Erdoğan Kuşçu tedaviye alındı.

Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, sabah saatlerinde Yığılca ilçesi Aydın köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı için koç besleyen Erdoğan Kuşçu, iddiaya göre hayvanlardan biriyle kafa tokuşturdu. Koç, Erdoğan Kuşçu'nun sağ yanağına sert bir şekilde vurdu.

Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu

Erdoğan Kuşçu aldığı darbe ile baygınlık geçirdi. Koçun yerde yatarken bir kez daha tos vurduğu Kuşçu'nun sağ elmacık kemiği kırıldı.

Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu

Yakınlarının müdahalesi sonucu koç uzaklaştırılırken, sağlık ekiplerine haber verildi.

Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Erdoğan Kuşçu, Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu
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Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu
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