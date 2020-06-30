Esenyurt’ta otopark görevlisine korkunç saldırı

Olay, gece yarısı Merkez Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler otomobil ile yaklaştıkları kafeye doğru ateş etti. Açılan ateşle burada otopark görevlisi olarak çalışan Orçun Özdemir yaralandı. Saldırganlar hızla kaçarken yaralı Özdemir çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.