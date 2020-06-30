Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı

’ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı

'ta polis tarafından yapılan minibüs denetiminde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kurallarına uyulmadığı görüldü. Denetimlerde bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:13 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:30 ABONE OL
Esenyurt’ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayıları ile ilgili de yeni kurallar getirilmişti. Kurallar çerçevesinde Esenyut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri Mehterçeşme Mahallesinde toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

104 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde durdurulan minibüslerde kuralların tam aksine fazla yolcu sayıları dikkat çekti. Durdurulan bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı. Minibüs şoförüne fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası kesildi.

Depremin ardından 66 yıllık su kuyusundaki endişelendiren değişim...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA