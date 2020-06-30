Esenyurt’ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayıları ile ilgili de yeni kurallar getirilmişti. Kurallar çerçevesinde Esenyut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri Mehterçeşme Mahallesinde toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

104 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde durdurulan minibüslerde kuralların tam aksine fazla yolcu sayıları dikkat çekti. Durdurulan bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı. Minibüs şoförüne fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası kesildi.