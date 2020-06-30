Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Devletin verdiği ödenekten faydalanalar hem SMS hem de e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Haftanın ikinci gününde bakım parası ödeneğinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasına hız kazandırdı. Peki 30 Haziran 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır?
Evinde muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı yatan iller Haziran ayında araştırılan konular arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar sorgulanmaya devam ediyor. Haberimizde, 30 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
1- Tokat 2- Kırklareli 3- Hatay
4- Antalya 5- Bolu 6- Edirne
7- Aksaray 8-Samsun 9- Sakarya
10- Ordu 11- Afyonkarahisar 12- Giresun
13- Diyarbakır 14- Karabük 15- Çanakkale
16- Adıyaman 17- Osmaniye 18- Zonguldak
19- Balıkesir 20- Uşak 21- Denizli
22- İstanbul 23- Ankara 24- Konya
25- Bilecik 26- Şanlıurfa 27- Isparta
28- Bursa 29- Adana 30- Kayseri
31- Manisa 32- Düzce 33- İzmir
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.