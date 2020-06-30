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yatan iller hangileri? 30 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Devlet tarafından yatırılıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haziran ayının son günlerinde hangi illerde ödeme yapıldığını öğrenmek isteyenler il il sorgulamalarına devam ediyor. Buna göre; hangileri? İşte 30 Haziran evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:06 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Devletin verdiği ödenekten faydalanalar hem SMS hem de e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Haftanın ikinci gününde bakım parası ödeneğinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasına hız kazandırdı. Peki 30 Haziran 2020 hangileri? (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evinde muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı yatan iller Haziran ayında araştırılan konular arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar sorgulanmaya devam ediyor. Haberimizde, 30 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

30 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

1- Tokat 2- Kırklareli 3- Hatay

4- Antalya 5- Bolu 6- Edirne

7- Aksaray 8-Samsun 9- Sakarya

10- Ordu 11- Afyonkarahisar 12- Giresun

13- Diyarbakır 14- Karabük 15- Çanakkale

16- Adıyaman 17- Osmaniye 18- Zonguldak

19- Balıkesir 20- Uşak 21- Denizli

22- İstanbul 23- Ankara 24- Konya

25- Bilecik 26- Şanlıurfa 27- Isparta

28- Bursa 29- Adana 30- Kayseri

31- Manisa 32- Düzce 33- İzmir

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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