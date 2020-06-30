Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Devletin verdiği ödenekten faydalanalar hem SMS hem de e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Haftanın ikinci gününde bakım parası ödeneğinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasına hız kazandırdı. Peki 30 Haziran 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evinde muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı yatan iller Haziran ayında araştırılan konular arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar sorgulanmaya devam ediyor. Haberimizde, 30 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.