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Fuhuş şebekesine şafak baskını!

'da şafak vakti düzenlenen fuhuş operasyonunda çok sayıda eve eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Kadınları fuhuşa zorlayan, fuhuşa aracılık eden ve yer temini sağlayan kişiler gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların çoğunun kadın olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 09:57 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:01 ABONE OL
Fuhuş şebekesine şafak baskını!

'da kadınları fuhuşa zorlayıp, fuhuşa aracılık ve yer temin eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fuhuş şebekesine şafak baskını!

EVLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhuşa zorlayan, fuhuşa aracılık ve yer temin eden bir şebekeyi deşifre etti.

Fuhuş şebekesine şafak baskını!

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah, çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenledi.

Fuhuş şebekesine şafak baskını!

Evlerde arama yapan ekipler, çoğu kadın, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fuhuş şebekesine şafak baskını!

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Fuhuş şebekesine şafak baskını!
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