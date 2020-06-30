Giresun'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.