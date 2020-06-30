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'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu

'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'u arama çalışmalarında acı gelişme! 4 gündür aranan İkranur Türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:37 Son Güncelleme: 30.6.2020 14:59 ABONE OL
Giresun'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu

'un bulancak ilçesinde 4 gündür aranan ikranur türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Giresun'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu

Acı haberi akut temsilcisi dr. cengiz cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giresun'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu

AKUT Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

Giresun'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Giresun'da kayıp İkranur'dan acı haber! Cansız bedeni dört gün sonra... | Video

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Giresun'da kaybolan İkranur Türsi'nin cansız bedeni bulundu
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