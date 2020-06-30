Güleda Cankel'i vahşice öldürmüştü! Bu talepte bulundu...

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

"Kadınlar yaşatılsın, sevgi sözcüğü öldürmekte değil yaşatmakta kullanılsın istiyoruz. Bunu ülke olarak başarıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"YARGILAMAYI GECİKTİRMEYE YÖNELİK BİR HAREKET"

Aile avukatlarından Alev Öztürk ise sanık tarafının 'reddi hakim' talebinin yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket olduğunu savundu. Öztürk, "Ama bu durum tatbiki hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ortada tek bir gerçek var, katil zanlısı tarafından 19 yaşındaki Güleda Cankel, vahşice ve tasarlayarak öldürülmüştür. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar ki kendileri de alacakları cezanın farkındalar. Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek.