Her yerde onlardan görüyoruz... Kadıköy'de "Martı"dan düşen kadın yaralandı

"TRAFİK DE ÇOK KARŞILAŞIYORUZ"



Kadıköy'de kazanın meydana geldiği sokakta bulunan taksi durağındaki sürücüler martılara araç trafiğinin olduğu yollarda çok karşılaştıklarını söyledi. Taksi şoförü Yusuf Çolak "Martı kullanan arkadaşlarımız genellikle gençler. Araçların arasında sağlıklı bir şeklide ilerlemiyorlar. Bir eğitimi var mı kullananların onu da bilmiyorum. Her yerde karşımıza çıkabiliyor. O nedenle güvenli bulmuyorum. Daha önce Beşiktaş'ta bir kaza olmuştu. Rahat davranıyorlar. Özel yollar olsa onlar için daha iyi olur. Bizler içinde tehlike arz ediyorlar. Zaman zaman iki kişi biniyorlar" dedi.