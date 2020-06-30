İBB önünde tek kişilik protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP'li yönetim tarafından pandemi sürecinde 8 Haziran'da sosyal medya paylaşımları ifşa edilerek kovulan işçilerden Birol Durmuş dün İBB'nin önündeki Saraçahne Parkı önünde tek başına sessiz protestoda bulundu. Durmuş, "Sadece sosyal medya paylaşımları nedeniyle beni tazminatsız ve maaşsız işimden ettiler. Bir portreye 9 milyon TL'den fazla para veren zihniyet işçinin alın terini emeğini hiç etti. 12 yıllık emeğimi yok saydılar. Artık namus sözü verenlerin namuslarına sahip çıkmasını bekliyorum" dedi.