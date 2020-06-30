2020 İstanbul deprem fay hattı sorgulama ile AFAD Türkiye deprem risk haritası: İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Ocak ayında yaşanan Elazığ depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür beklenen Marmara Depremine ilişkin de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Minimum 7.3 şiddetinde olacağı öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Naci görürün bu flaş açıklamalarının ardından ise milyonlarca vatandaşın gözü AFAD tarafından geliştirilen Türkiye deprem risk haritası ile sorgulama ekranına çevrildi. İşte İşte AFAD deprem risk haritası ile İstanbul deprem fay hattı sorgulama ekranı…

AFAD DEPREM RİSK HARİTASI İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR? İSTANBUL DEPREM FAY HATTI SORGULAMA!

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan Türkiye aktif fay hattı haritası - İstanbul deprem fay hattı sorgulama sistemi ile vatandaşlara oturdukları bölgenin güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanı veriliyor…