2020 İstanbul deprem fay hattı sorgulama ile AFAD Türkiye deprem risk haritası: İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

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2020 fay hattı sorgulama ile deprem risk haritası: nasıl yapılır?

Yurtta yaşanan peş peşe sarsıntılarla beraber beklenen büyük Marmara depremine ilişkin açıklama Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapıldı. Minimum 7.3 şiddetinde bir sarsıntı yaşanacağına dair beklentisi olduğunu ifade eden Görür'ün açıklaması ile beraber milyonların gözü fay hattı sorgulama sistemine çevrildi. tarafından geliştirilen bu sistem sayesinde vatandaşlar risk haritası ile yaşadıkları bölgeye ilişkin detayları öğrenebilecek. İşte AFAD deprem risk haritası ile ekranı…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 18:32 Son Güncelleme: 30.6.2020 18:33 ABONE OL
İstanbul deprem fay hattı sorgulama: AFAD Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Ocak ayında yaşanan Elazığ depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür beklenen Marmara Depremine ilişkin de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Minimum 7.3 şiddetinde olacağı öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Naci görürün bu flaş açıklamalarının ardından ise milyonlarca vatandaşın gözü tarafından geliştirilen risk haritası ile sorgulama ekranına çevrildi. İşte İşte AFAD deprem risk haritası ile deprem fay hattı sorgulama ekranı…

AFAD DEPREM RİSK HARİTASI İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR? İSTANBUL DEPREM FAY HATTI SORGULAMA!

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan Türkiye aktif fay hattı haritası - sistemi ile vatandaşlara oturdukları bölgenin güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanı veriliyor…

İstanbul deprem fay hattı sorgulama: AFAD Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

İSTANBUL DEPREM FAY HATTI SORGULAMA!

Yeni harita en güncel kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ² Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul deprem fay hattı sorgulama: AFAD Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
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2020 İstanbul deprem fay hattı sorgulama ile AFAD Türkiye deprem risk haritası: İstanbul deprem fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
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