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'da iş çıkışı metrobüste ve trafikte büyük yoğunluk

'da iş çıkışıyla birlikte trafikte ve metrobüste yoğunluk yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu. Yenibosna durağında kalabalık sebebiyle vatandaşların kuralına uymadığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 20:04 Son Güncelleme: 30.6.2020 20:21 ABONE OL
İstanbul'da iş çıkışı metrobüste ve trafikte büyük yoğunluk

İş çıkış saatiyle birlikte İstanbul'da yoğunluk yaşandı. D-100 Karayolu ve Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 60'ı buldu.

Özellikle D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde hem Edirne istikameti hem de Ankara istikametinde trafik oluştu.

Öte yandan, Yenibosna metrobüs durağı ve üst geçidinde yoğunluk yaşandı.

Metrobüs durağında bekleyen vatandaşların kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Metrobüsten inen Osman Kalay, "Beylikdüzü'nden geliyorum yoğunluk vardı. Elimizden geldiğince sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ama mecburi insanlara yaklaşıyoruz. Çift maske takıyorum kendimi korumaya çalışıyorum. Çünkü yaşlılarımız var. Mümkün olduğunca koruyoruz ama sosyal mesafe fazla yok" diye konuştu.

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İstanbul'da iş çıkışı metrobüste ve trafikte büyük yoğunluk
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