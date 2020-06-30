Kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak, süre uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman sona erecek?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, pandemi süreci ile birlikte kısa çalışma ödeneğine tabi oldular. Bu süreçte, milyonlarca vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyordu. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından, önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, maddi desteklerin sürecine ilişkin diğer detaylara da değindi. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son dakika açıklamasının detayları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Milyonlarca vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyordu. Pandemi sürecinde vatandaşların en az maddi zararı alması amacıyla verilen bu ödeneklerin bazılarının sürecinin bir süre daha uzatıldığı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi…