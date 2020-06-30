Kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak, süre uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman sona erecek?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, pandemi süreci ile birlikte kısa çalışma ödeneğine tabi oldular. Bu süreçte, milyonlarca vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyordu. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından, önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, maddi desteklerin sürecine ilişkin diğer detaylara da değindi. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son dakika açıklamasının detayları…
Milyonlarca vatandaşın faydalandığı Kısa Çalışma ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyordu. Pandemi sürecinde vatandaşların en az maddi zararı alması amacıyla verilen bu ödeneklerin bazılarının sürecinin bir süre daha uzatıldığı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi…
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLADI!
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Koronavirüsle mücadelede amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz.
Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız.
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz, iş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor.
Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor.
Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bize destek olmasıdır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir."