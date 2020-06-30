Komşu, botu kesip ölüme terk etti

Balıkesır'ın Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında dün saat 02.45 sıralarında mülteci botu battı. Sahil Güvenlik botta bulunanlardan 35'i kurtarıldı. Kaybolan 4 kişi aranıyor. Kurtarılan mülteciler, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, yakıt bidonlarını alıp lastik botu kestikten sonra kendilerini lastik botu Türk karasularına geri itildiklerini söyledi. Öte yandan önceki gece, Van Gölü'nde de içinde 100 mültecinin bulunduğu teknenin Çarpanak Adası açıklarında battığı yönündeki ihbar üzerine sudan, karadan ve havadan arama çalışmaları başlatıldı.