Kurban Bayramı'nda sokak çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı ve milyonlarca müslüman Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı son olarak 2020 Ramazan Bayramı'nda uygulanmıştı. Bayramda şehir dışında plan yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili gün sayısı ve başlangıç tarihi bu başlık altında yer alıyor.
KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi