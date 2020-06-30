Kurban Bayramı'nda sokak çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı ve milyonlarca müslüman Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı son olarak 2020 Ramazan Bayramı'nda uygulanmıştı. Bayramda şehir dışında plan yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili gün sayısı ve başlangıç tarihi bu başlık altında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti: