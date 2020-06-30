Kurban Bayramı'nda sokak çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

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'nda sokak çıkma yasağı var mı? tatili kaç gün?

için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Önümüzdeki ay idrak edilecek olan Kurban Bayramı süresince şehir dışında plan yapan vatandaşlar, 'Kurban Bayram'da sokağa çıkma yasağı var mı' ve 'tatil kaç gün' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Bayram tatili bu yıl 4 gün sürecek. Peki, milyonlarca müslümanın temmuz ayında karşılayacağı Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, tarihine ilişkin detaylar ve Bakan Koca'nın yaptığı bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:51 ABONE OL
Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

için sayılı günler kaldı ve milyonlarca müslüman Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı son olarak 2020 Ramazan Bayramı'nda uygulanmıştı. Bayramda şehir dışında plan yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. Diyanet takvimi ile tatili gün sayısı ve başlangıç tarihi bu başlık altında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. 'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?
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Kurban Bayramı'nda sokak çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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