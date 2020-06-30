Minik İkranur'un ölümü ile ilgili Vali Ünlü'den son dakika açıklaması geldi! Müge Anlı'da işlenen İkranur olayındaki çığlık sesleri...

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Minik İkranur'un ölümü ile ilgili Vali Ünlü'den açıklaması geldi! 'da işlenen İkranur olayındaki çığlık sesleri...

'da işlenen 'un Bulancak ilçesinde evinin yakınında bahçede otlayan hayvanlara bakmaya gidip bir daha geri dönmeyen minik İkranur hakkında haberi geldi. 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları minik İkranur'dan haber alamayan aile, jandarma ekiplerine haber verdi. Öte yandan bugün Müge Anlı canlı yayında işlenen olayın ardından Jandarma Özel Harekat Taburu'nda 50 kişilik ekip devreye girdi ve , AKUT VE UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip minik kıızn kaybolduğu alanları ve çevresinde araştırma çalışmaları yapmaya başladı. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre; minik İkranur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:56 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:56 ABONE OL
Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!

'un Bulancak ilçe İcili köyünde Cumartesi akşamı evinin yakınında oynayan ancak geri dönmeyince ailesi tarafından jandarma ekiplerine başvurulan 7 yaşındaki hakkında haberi geldi. Yapılan aramalar sonucunda küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!

MİNİK İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

İşte İkranur Tirsi olayından son dakika gelişmeleri...

Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!

'un bulancak ilçesinde 4 gündür aranan ikranur türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Acı haberi akut giresun temsilcisi dr. cengiz cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.
AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

Küçük kızın cesedi otopsi için buradan alınarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Enver Ünlü, 'Ölüm sebebini şu an için bilemiyoruz. Keşke çocuğumuzu sağ salim bulabilseydik ama üzgünüz' dedi.

Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İKRANUR HAKKINDA FLAŞ DETAYLAR!

7 yaşındaki İkranur'un çığlıklarını duyduklarını söyleyen köylülerin açıklamaları herkesi şoke etti. Kamelyada otururken akşam saatlerinde çığlık sesi duyduğunu söyleyen vatandaş, hafif canı yanmış şekilde olduğunu söyledi, peşinden bir daha benzer bir ses duyduğunu da sözlerine eklerken bazı ayrıntılara da dikkat çekti.

Erkek çizme izi bulduklarını söyleyen görgü tanıkları olay ile ilgili şüphelerinin olduklarını da dile getirdiler.

Son dakika: Müge Anlı'da Giresun'da cesedi bulunan İkranur Tirsi olayında kan donduran çığlık açıklaması | Video

Minik İkranur'dan son dakika haberi: Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!
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Minik İkranur'un ölümü ile ilgili Vali Ünlü'den son dakika açıklaması geldi! Müge Anlı'da işlenen İkranur olayındaki çığlık sesleri...
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