Minik İkranur'un ölümü ile ilgili Vali Ünlü'den son dakika açıklaması geldi! Müge Anlı'da işlenen İkranur olayındaki çığlık sesleri...

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İKRANUR HAKKINDA FLAŞ DETAYLAR!

7 yaşındaki İkranur'un çığlıklarını duyduklarını söyleyen köylülerin açıklamaları herkesi şoke etti. Kamelyada otururken akşam saatlerinde çığlık sesi duyduğunu söyleyen vatandaş, hafif canı yanmış şekilde olduğunu söyledi, peşinden bir daha benzer bir ses duyduğunu da sözlerine eklerken bazı ayrıntılara da dikkat çekti.

Erkek çizme izi bulduklarını söyleyen görgü tanıkları olay ile ilgili şüphelerinin olduklarını da dile getirdiler.

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