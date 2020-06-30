Minik İkranur'un ölümü ile ilgili Vali Ünlü'den son dakika açıklaması geldi! Müge Anlı'da işlenen İkranur olayındaki çığlık sesleri...

Giresun'un Bulancak ilçe İcili köyünde Cumartesi akşamı evinin yakınında oynayan ancak geri dönmeyince ailesi tarafından jandarma ekiplerine başvurulan 7 yaşındaki İkranur Tirsi hakkında son dakika haberi geldi. Yapılan aramalar sonucunda küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!
Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.
İşte İkranur Tirsi olayından son dakika gelişmeleri...
Giresun'un bulancak ilçesinde 4 gündür aranan ikranur türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Acı haberi akut giresun temsilcisi dr. cengiz cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.
AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.
Küçük kızın cesedi otopsi için buradan alınarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA
Giresun Valisi Enver Ünlü, 'Ölüm sebebini şu an için bilemiyoruz. Keşke çocuğumuzu sağ salim bulabilseydik ama üzgünüz' dedi.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İKRANUR HAKKINDA FLAŞ DETAYLAR!
7 yaşındaki İkranur'un çığlıklarını duyduklarını söyleyen köylülerin açıklamaları herkesi şoke etti. Kamelyada otururken akşam saatlerinde çığlık sesi duyduğunu söyleyen vatandaş, hafif canı yanmış şekilde olduğunu söyledi, peşinden bir daha benzer bir ses duyduğunu da sözlerine eklerken bazı ayrıntılara da dikkat çekti.
Erkek çizme izi bulduklarını söyleyen görgü tanıkları olay ile ilgili şüphelerinin olduklarını da dile getirdiler.
Son dakika: Müge Anlı'da Giresun'da cesedi bulunan İkranur Tirsi olayında kan donduran çığlık açıklaması | Video