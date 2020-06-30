ŞOK 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

Yeni haftanın ŞOK 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Yaz aylarına özel birçok fırsatı bulunduran markette bu hafta birbirinden güzel indirimler bulunuyor. Bu hafta Desenli Termos, Termos Piknik Çantası, Paşabahçe Iconic Matara, Lüks Mangal, Şemsiye gibi birçok kamp ürünü dikkat çekerken temizlik ürünlerinde de birbirinden uygun fiyatlı kıyafetler müşterilerini bekliyor olacak. Peki, ŞOK 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR

ŞOK indirimli ürünler belli oldu. 1 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun ve kaliteli fırsatlar yüzleri güldürecek. İşte 1 Temmuz tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı