Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Bu hafta sonu 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?

Türkiye'de 1 Haziran tarihinden itibaren atılan normalleşme adımları, sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Sokağa çıkma yasağı son iki haftada gerçekleştirilen sınavlar nedeniyle tekrar gündeme gelmişti. Dün gerçekleşen kabine toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı ancak çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısından verilecek tavsiyeler kararda etkili olacak. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Korona virüsü salgını nedeniyle bir süre gerçekleştirilen hafta sonu kısıtlamaları normalleşme adımları ile beraber kaldırılmıştı. Ancak sonrasında LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı tarihlerde sınavın giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve bu durumla dolaylı olarak salgının yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü için ise gözler Kabine toplantısına çevrildi…