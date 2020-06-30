Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Bu hafta sonu 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?

Türkiye'de 1 Haziran tarihinden itibaren atılan normalleşme adımları, sonrasında sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Sokağa çıkma yasağı son iki haftada gerçekleştirilen sınavlar nedeniyle tekrar gündeme gelmişti. Dün gerçekleşen kabine toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı ancak çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısından verilecek tavsiyeler kararda etkili olacak. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Korona virüsü salgını nedeniyle bir süre gerçekleştirilen hafta sonu kısıtlamaları normalleşme adımları ile beraber kaldırılmıştı. Ancak sonrasında LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı tarihlerde sınavın giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve bu durumla dolaylı olarak salgının yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü için ise gözler Kabine toplantısına çevrildi…
Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ederken gözler bugün uygulanacak olan Bakanlar Kurulu toplantısından gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.
Bilindiği üzere toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları ve ülkemizdeki koronavirüsü salgınına dair son durum değerlendirmeleri ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıyor. Bu hafta sonu 4 ve 5 Temmuz ile ilgili herhangi bir kısıtlama durumunun olması halinde ise detaylar haberimizde olacaktır...
Ülkemizdeki salgına ilişkin kritik kararların alındığı kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Saat 15.15'te başladığı bilinen toplantıda ülkedeki son duruma ait birçok konunun masaya yatırılması beklenirken Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın bitmesi ile birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısında ulusa seslenerek açıklaması yapması bekleniyor.