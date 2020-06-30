SON DAKİKA - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, ne zaman bitecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları esnetilen bu yaş gurubundaki vatandaşlar, "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi başvurularını tamamlayacaklar.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.