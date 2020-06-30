Son Dakika Haberi: Deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgede tsunami tehlikesi…

'BİRAZ DAHA SIKINTILI DÖNEMLER YAŞAYABİLİRİZ'



Manisa'daki depremin normal fay türünde gerçekleşen 'sığ odaklı' depremler olduğunu anlatan Prof. Dr. Sözbilir, Marmaris'in güneyindeki depremin ise farklı fay türünde oluştuğunu kaydetti. Marmaris'te çok daha büyük ölçekli faylar olduğu için o faylara sıçrama olabileceğine dikkat çeken Sözbilir, deprem büyüklüğünün 7'yi aşması durumunda tsunami yaşanabileceğini söyledi. Sözbilir, "Türkiye'de son 1 yıl içinde sismik aktivitede artma var.

Türkiye'nin jeolojik evrimi içinde belli dönemlerde sismik artışlar gerçekleşiyor. Son 1 yılda da bunu yaşıyoruz. Ama bu artışı rahatlatacak bir deprem henüz gerçekleşmedi. Bu gerilimi ancak 6'nın üzerinde büyüklüğe sahip depremler boşaltabilir. Doğuda bu oldu. 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi orayı rahatlatmış olabilir ama batıda bu rahatlama gerçekleşmedi. Ya böyle deprem fırtınası şeklinde olup sürekli kırıla kırıla devam edecek ya da birdenbire bir enerji boşalımı gerçekleşebilir.

Enerji boşalımı gerçekleştiğinde o enerji havaya karışmıyor. Yan taraftaki faylara aktarılıyor. Bu sefer orda birikim başlıyor. Eğer o bölgedeki fayın kırılma zamanı yaklaşmışsa gerilimle birlikte kırılma daha erken gerçekleşebiliyor. O nedenle biraz daha sıkıntılı dönemler yaşayabiliriz" diye konuştu.