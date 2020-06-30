Son dakika haberi:Türkiye corona virüsü vaka sayısı artışı korkuttu! Sağlık Bakanlığı Türkiye 30 Haziran korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Sağlık Bakanlığı günlük korona virüs tablosu ile geçtiğimiz gün Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerinde yaşanan artış tüm yurtta tedirginliğe yol açıyor. Öte yandan özellikle son günlerde sosyal mesafe kurallarının vatandaşlar tarafından yok sayıldığı görüntüler yetkili isimlerce uyarılara yol açıyor. Bu kapsamda salgının ilerleyen günlerdeki seyri ise merak konusu. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 30 Haziran korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısından son dakika gelişmeleri…
Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 51 bin 14 kişiye kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 374'ünde virüs tespit edilmiş ve 18 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugüne dair veriler ise henüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmadı...
Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.
"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında Kovid-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtti.
Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"