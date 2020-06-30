Son dakika haberi:Türkiye corona virüsü vaka sayısı artışı korkuttu! Sağlık Bakanlığı Türkiye 30 Haziran korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Sağlık Bakanlığı günlük korona virüs tablosu ile geçtiğimiz gün Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerinde yaşanan artış tüm yurtta tedirginliğe yol açıyor. Öte yandan özellikle son günlerde sosyal mesafe kurallarının vatandaşlar tarafından yok sayıldığı görüntüler yetkili isimlerce uyarılara yol açıyor. Bu kapsamda salgının ilerleyen günlerdeki seyri ise merak konusu. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 30 Haziran korona tablosu ile vaka, ölü ve iyileşen sayısından son dakika gelişmeleri…

30 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 51 bin 14 kişiye kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 374'ünde virüs tespit edilmiş ve 18 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugüne dair veriler ise henüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmadı...