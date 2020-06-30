SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 4-5 Temmuz 2020 Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Son dakika haberler… Milyonlarca vatandaş haftanın ilk günü ile beraber uygulanan Kabine toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağına dair gelişmelere kilitlenmiş durumda. Toplantının ardından yapılacak olan açıklamada bu detaylara değinilmesi beklenirken son iki hafta sonu gerçekleşen LGS ve YKS sınavı nedeniyle belirli saatlerde kısıtlama kararı verilmişti. Peki, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri…

4-5 TEMMUZ BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Korona virüsü salgını nedeniyle bir süre gerçekleştirilen hafta sonu kısıtlamaları normalleşme adımları ile beraber kaldırılmıştı. Ancak sonrasında LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı tarihlerde sınavın giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve bu durumla dolaylı olarak salgının yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü için ise gözler Kabine toplantısına çevrildi…