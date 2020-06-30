Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar! Vatandaşın elinden polis aldı...

Sonra ona yumruk attı adam da yere düşüp başını vurdu" diye konuştu. Diğer görgü tanığı İsmail Kara ise "Ben yoldan geçiyordum. İki kişilerdi adamı kolundan tuttu, birbirlerine davanı geri al gibi bir şeyler söylediler. 'Neden karakola gidip davamı geri alayım' dedi. Sonra kafasına yumrukla vurdu adam yere düştü kafasını taşa çarptı. Ben ambulansı arayıp vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.