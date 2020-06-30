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Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

'da zorla evlendirildiğini ileri süren bir genç kız nikah töreninden polisi arayarak yardım istedi. Polis töreni basıp genç kızı kurtarırken, annesini polis merkezine götürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:58 Son Güncelleme: 30.6.2020 11:05 ABONE OL
Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi.

Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

"BENİ ZORLA EVLENDİRECEKLER"

Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

POLİS EKİPLERİ NİKAH SALONUNA BASKIN DÜZENLEDİ

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

Genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.

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Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı
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