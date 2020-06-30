Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

POLİS EKİPLERİ NİKAH SALONUNA BASKIN DÜZENLEDİ

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

