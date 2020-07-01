1 Temmuz'da nereler açılacak? Bugün açılacak olan yerler ile İçişleri Bakanlığı genelge detayları!

SİNEMA VE TİYATROLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR

Corona virüsü nedeniyle mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre, alınacak tedbirlere göre, tesislerdeki klimalar dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.

İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARI İÇİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak. Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi.

İlgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen tedbirlerin alınması şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ AÇILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak bu yıl itibariyle Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının 123'e ulaştığını açıkladı. Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.

EĞLENCE YERLERİ VE NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etti. Erdoğan, eğlence yerleriyle ilgili şunları söyledi;

Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.

1 Haziran itibari ile uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.