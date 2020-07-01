'Ares'in annesinden sanık baba- oğula; 'Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?'

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Veysi E. ve Kadir O.E. hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün başlandı. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir O.E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in anne-babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmaları alınan Veysi E. ve Kadir O.E., Özdemir'in kendilerine küfür ederek, saldırdığını ve darp ettiğini iddia etti.

'YÜZÜ KAPALIYKEN MAHREM YERLERİNDEN NASIL TANIDIN'

Soruşturma aşamasında verdiği ifadelerinde, yüzünde emoji olan kız kardeşinin yarı çıplak fotoğrafını sosyal medyada gördüğünü anlatan Kadir O.E., duruşmada Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan Kızılay'ın, "Kız kardeşini, yüzü kapalıyken mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?" sorusuna, "Göz kısmında küçük bir çizgi vardı" yanıtını verdi.

Duruşmada SEGBİS üzerinden, uzman eşliğinde tanık sıfatıyla ifadesi alınan H.E. ise Şeyhmus Özdemir ile 2 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını anlatarak, "Sonrasında sevgili olduk. Ona göğüs kısmımın açık fotoğrafını attım. Sonrasında buluştuğumuz yerde beni taciz etti. Tedirgin oldum ve oradan kaçtım. Kimseye yaşadıklarımı anlatamadım. Ağabeyim iki yıl sonra fotoğrafımı sosyal medyada görünce anlatmak zorunda kaldım. Hatta o zamanlar intihar etmek için bileklerimi de kestim" dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.