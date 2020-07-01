BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünleri indirim günleri başlıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 3 Temmuz aktüel ürünler listesi müşterilerin inceleyebilmeleri için erişime açıldı! BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden uygun fiyatlı ürünler ile tüketicilerini kendi bünyesine çekmeye devam ediyor. Bu hafta Dijitsu televizyondan basküle, havuzlu toplu kaydıraktan birbirinden güzel oyuncaklara birçok ürün uygun fiyata müşterileri bekliyor olacak. Peki, BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA YİNE DEV İNDİRİMDE!

BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini alıyor. Birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, Cuma günü itibarıyla BİM mağazalarında yerini alacak. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor.