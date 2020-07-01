Bir çocuğunun annesi dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldürülen katil zanlısına ömür boyu hapis

Sanık avukatlarından Semih Şeker'de sanığın yanında taşıdığı ekmek bıçağının daha önce kendi çocuklarıyla aralarında çıkan bir tartışma nedeniyle olduğunu belirterek, olayın bir anda gerçekleştiğini söyledi. Sanığın sabit bir ikametgah sahibi olduğunu ve suç vasfının değişme ihtimali olduğunu anlatan avukat Şeker, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşmada savcı, esas hakkındaki görüşünü yineleyerek, sanığın kasten öldürme suçunun sabit olduğunu bu nedenle ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Ümit Gür, 'pişmanım' dedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Ümit Gür'e, iyi hal indirimi uygulamaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.