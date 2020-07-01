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çıkan eski eşini kafasından vurdu!

'nda izinli çıkan bir kişi eski eşi olduğu iddia edilen kadın tarafından sokakta başından vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan kadını yakalamak çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 21:59 Son Güncelleme: 1.7.2020 22:13 ABONE OL
Cezaevinden çıkan eski eşini kafasından vurdu!

Olay Zeytinburnu, Maltepe Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'daki cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan A., Zeytinburnu'na geldi.

Ali İhsan A. ile ismi öğrenilemeyen ve eski eşi olduğu iddia edilen kadın Litros Yolu Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İkili arasında çıkan tartışmada kadın silahla Ali İhsan A.'yı başından vurdu. Olay sonrası Ali ihsan A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kadın ise yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan kadını yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Cezaevinden çıkan eski eşini kafasından vurdu!
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