Çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu... Katile müebbet hapis cezası verildi!

Kimliği belirsiz erkek cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Şehirdeki bütün çöp konteynerlerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada söz konusu ceset parçalarının Irak uyruklu 59 yaşındaki Kareem Jabbar Salman Al Zabara olduğu ortaya çıktı.



