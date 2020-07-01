Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 1 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde değişik şiddetlerde pek çok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Malatya Pötürge, Bingöl ve Muğla Marmaris'te meydana gelen son depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika deprem bilgilerini Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla öğrenmek istiyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

1 Temmuz 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre saat 18.22 itibariyle meydana gelen son depremlerin bilgileri şöyle;