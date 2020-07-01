Dolandırıcılardan 'pes' dedirten tuzak! İş insanlarını karekod ile dolandırdılar!

'SADECE KAREKOD KONTROLÜ YETMEZ'



Avukat Yaşar şöyle devam etti:

"Gelinen noktada vatandaşların çek alırken sadece karekodu okutması artık güvenli değil. Çünkü bunun da yeterli olmadığı açıkça ortaya çıktı. Çeki bizzat bankacılara gösterip, teyit almalarını öneriyoruz. Hem maddi olarak mağdur olacağınız gibi hem de sanık olabilirsiniz. Bunun yanı sıra çek koçanı sahibini de arayıp, çekin karşılığının olup olmadığını sorabilirler. Çekin sahibi olan firmanın da dolandırıcılarla ortak çalışabileceği ihtimalini de atlamamak gerekiyor. Çeki veren kişinin bilgilerini belirterek, çeki almanız da olası bir mağduriyet durumunda mahkemeye sunabilirsiniz. Aksi taktirde sanık olarak yargılanabilirsiniz. Eğer karekod olmayan eski tarihli bir çek aldıysanız da bunu mavi veya mor ışığa tutup ortasında bankanın amblemini görmüyorsanız o çek de sahtedir" diye konuştu.