Dondurulan Instagram hesabı ne zaman açılır? Instagram dondurma açma linki nerede?

Türkiye'de ve dünya üzerinde en çok kullanıcısı olan sosyal ağlar arasında ilk sırada yer alıyor. Instagram'ı kullanan bazı kullanıcılar çeşitli nedenlerden dolayı hesabı dondurma işlemini de yapabiliyor. Hesaplarını donduran kullanıcıların aklına ilk gelen ''dondurulan Instagram hesabı ne zaman açılır'' sorusu oluyor. Instagram dondurma açma linki ve diğer tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dondurulan Instagram Hesabı Ne Zaman Açılır?

Instagram hesabını donduran kişiler profiline yeniden ulaşmak istediğinde bu soru akıllara geliyor. Instagram, bu noktada hesabı açmak için bir süre sınırı getirmiş değil. Instagram hesabınızı dondurduktan sonra dilediğiniz an tekrar açabilirsiniz. Bu işlem üst üste yapıldığında ise 7 günlük bir süre sonra yeniden dondurma işlemini yapabilirsiniz.

Instagram Dondurma Açma Linki

Instagram'ı dondurmak isteyenler ilk olarak uygulama üzerinde bu işlemi yapmaya çalışsa da başarısız oluyor. Instagram hesabını dondurmak isteyenler uygulama üzerinde bu özellik yer almadığı için işlemi gerçekleştiremiyor. Instagram'ı geri açmak istediğinizde ise kullanıcı adı ve parolanızı yazarak hesaba giriş yapmanız yeterlidir.

Instagram Dondurma İçin Tıklayınız

Instagram Nasıl Kullanılır?

Instagram küçük işletmeler için harika bir araçtır. Belki kurumsal amaçlarla, belki de kişisel kullanım için Instagram'a kaydoldunuz. Ancak Instagram nasıl çalışır ve işletmeniz için bir Instagram hesabı oluşturmak için ne gerektiğini biliyor musunuz? İşte adım adım Instagram kullanma kılavuzu.

1. Uygulamayı indirin

Instagram, diğer mobil ağlardan farklıdır, çünkü öncelikle mobil bir platformdur.

Hesabınız ayarlandıktan sonra masaüstünde görüntülenebilecek bir sayfanız olur, ancak etkinliğinizin büyük kısmı mobil uygulamada gerçekleşir.

Uygulamayı telefonunuzun uygulama mağazasına indirmek için burayı tıklayın.

2. Tanınabilir bir kullanıcı adı seçin

Instagram'a bir e-posta adresi veya kişisel bir Facebook hesabı ile kaydolabilirsiniz.

Kaydolduktan sonra bir kullanıcı adı seçmeniz istenir.

Kullanıcı adınız herkese açık olarak görüntülenecek ve kullanıcıların sizi Instagram'da bulduklarında gördükleri olacaktır. Seçtiğiniz kullanıcı adının tanınabilir ve işletmenizin veya kuruluşunuzun adının olabildiğince yakın olduğundan emin olun.

Kaydolurken Instagram ayrıca tam adınızı isteyecektir. Burada, kullanıcıların sizi Instagram'ın arama işlevi aracılığıyla bulmasını kolaylaştıracak tam işletme adınızı yazabilirsiniz.

3. Profilinizi güncelleyin

Instagram, işletmeniz hakkında 150 karakterlik bir biyografiyi doldurmanızı sağlar. Metin sınırlamaları nedeniyle, marka olarak kim olduğunuz ve neler sunduğunuz konusunda açık ve net olmak istersiniz. Yerel bir müşteri tabanına hizmet veriyorsanız, konumunuzu da eklemek istersiniz.

Sürekli İletişim misyonumuzu paylaşmak için biyografiyi kullanır ve insanlara Instagram hesabımızdan ne tür fotoğraflar paylaştığımızı bildirir:

Ayrıca, kullanıcıların doğrudan mobil cihazlarından ziyaret etmek için tıklayabilecekleri işletmenizin web sitesini de ekleyebilirsiniz.

4. Tanınabilir bir profil resmi ekleyin

Mükemmel Instagram profil fotoğrafı 400 × 400 piksel olacaktır.

Ancak en önemlisi, seçtiğiniz fotoğrafın işinizi bilen kişiler tarafından tanınabilmesidir. Çoğu durumda, en iyi seçim işletmenizin logosu olacaktır.

Profil fotoğrafınız yalnızca bir mobil cihazda güncellenebilir. Logonuzu akıllı telefonunuza veya tabletinize kaydetmediyseniz, Instagram'ın Facebook veya Twitter'dan içe aktarma seçeneği vardır.

Instagram ile yeni bir fotoğraf da çekebilirsiniz.

5. Araştırma

Kulağa eğlenceli gelmeyebilir, ancak başkalarının yayınladığı resim türlerini iyi bilmeden, hangi içeriğin iyi yapma eğiliminde olduğunu bilemezsiniz. Ve sizin için şanslı olan Instagram araştırması, bir laboratuvar önlüğü veri yığını yığınına daha az bakıyor ve daha güzel resimlere bakın.

Sektörünüzde, Instagram takip eden, benzer hedef kitleye ve yüksek katılım düzeylerine sahip bir işletme bularak işe başlayın. Ne gönderme eğilimi gösterirler ve ne zaman gönderme eğilimi gösterirler?

Kendinizi rekabetten ayırmak isteseniz bile, başkalarının ne yaptığını bilmeniz önemlidir.

6. İlk fotoğrafınızı gönderin

Tamam, şimdi profiliniz ayarlandığına göre, ilk fotoğrafınızı çekme zamanı!