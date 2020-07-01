1 Temmuz İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düğün salonları kuralları neler, düğünlerde dans yasak mı? Düğün salonları ne zaman açılıyor?

Salgın nedeniyle bir süredir ertelenen düğünler alınan karar doğrultusunda 1 Temmuz yani bugün itibarıyla başlıyor. Evlilik hayali kuran binlerce çift salgın nedeniyle organizasyonlarını bir süre ertelerken İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayımlayarak düğünlerde uyulması gereken kuralları kamuoyuna duyurdu. Peki, Düğünler ne zaman başlıyor, düğün salonları açıldı mı? Düğün salonlarında uyulması gereken kurallar neler? İşte konuya ilişkin yayımlanan genelge detayları…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

1 Temmuz itibarıyla açılan düğün salonları ve kır bahçeleri için İçişleri Bakanlığı düğün kuralları içeren genelgeyi yayımlamıştı. Bu kapsamda Düğün yapılacak alanda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak…