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'da yıldırım, 20 dönümdeki arpayı kül etti

’ın Ağın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 20 dönüme ekili arpa yanarak küle döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:13 Son Güncelleme: 1.7.2020 12:14 ABONE OL
Elazığ'da yıldırım, 20 dönümdeki arpayı kül etti
Olay ilçeye bağlı Aşağı Yabanlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmurun ardından arpa tarlasına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü yerde alevler bir anda yükselirken rüzgarında etkisi ile büyüdü. Yangını görerek tarlaya giden muhtar Ali Öksüzoğlu ve köylüler, traktörlerin yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 20 dönüm ekili arpanın yanarak kül olduğu, çevrede bir çok ağacın ise zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan olayın yaşandığı yere giden İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'da yangın ve zarar hakkında Muhtar Öksüzoğlu'ndan bilgi aldı.
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Elazığ'da yıldırım, 20 dönümdeki arpayı kül etti
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