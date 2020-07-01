HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu - Seyahat izni alma

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerden olan seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile uçak, tren, otobüs veya özel araç gibi her türlü seyahat sırasında vatandaşlara HES kodu alma zorunluluğu kılınmıştı. Bu kapsamda; kişilerin corona virüsü tehditi taşıyıp taşımadığına dair bilgilerin takibi yapılıyor. Peki, Seyahat izni ile hes kodu başvurusu nasıl yapılır ve ne işe yarar? HES kodu nasıl alınıyor? İşte tüm ayrıntılar…

SEYAHAT İZNİ İLE HES KODU NEDİR, NEREDEN ALINIR?

Herhangi bir ulaşım yolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar için alınan karar sonucu zorunlu kılınan HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. Ülke genelinde uzun süredir uygulanmakta olan seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılması ile kodu temin etmeyen vatandaşların seyahat edemeyecekleri yetkili kişiler tarafından bildirilmişti.