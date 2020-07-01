İBB'de tenke skandalı! Sahibinden habersiz tekneyi boyatıp satmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dönemde vatandaşlarını tepkisini toplayan uygulamalar ve skandallarla gündeme geliyor. Bu seferki skandalın başrolünde ise bir balıkçı teknesi var. CHP'li İBB'nin son vukuatı ise tam anlamıyla pes dedirtti!

Küçük bir balıkçı teknesi bulunan İbrahim Özcan isimli vatandaş, kaybolan teknesini aylar sonra başka bir renge boyanmış halde buldu. Üstelik tekneye başka ruhsat çıkartıldığı ortaya çıktı. Mağdur vatandaşın Yediemin'e çekilen balıkçı teknesi, kendisinden habersiz bir şekilde başkasına satıldı.

İbrahim Özcan, yedi aydır aradığı teknesi Yenikapı'da duruyordu. Tekne İBB'ye ait Yediemin otoparkına çekildi. Özcan, kendisinden istenen evrakları topladığı süreçte geri döndüğünde yetkililerden şoke eden bir cevap aldı.

İBB'de tekne skandalı! İBB Yediemin Şefi başkasının teknesini boyayıp arkadaşına sattı | Video

'TEKNE BURADA DEĞİL DENDİ'

İBB Yediemin Şefi Arif Akbaş'ın kendisine burada bir tekne olmadığını dile getirdi. Oysa gerçek daha sonra ortay açıktı. Tekne Yediemin'den alınarak Küçükyalı barınağına çekilmişti.

Tekne ile ilgili bilgi alınmak istenen yetkililerden ise birbirinden çelişkili cevaplar geldi.

Durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Özcan, yetkililere "Teknemi bulup getirin' diye seslendi.