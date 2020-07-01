İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran istismar!

İstanbul Beyoğlu'nda parkta oynayan 7 yaşındaki küçük kıza yönelik mide bulandıran bir cinsel istismar olayı meydana geldi. Kağıt toplayıcısı 48 yaşındaki sapık, küçük kızı el arabasının arkasına bindirerek sokak arası kuytu bir noktaya gitti. Burada küçük kızı istismar eden adam 3 kişi tarafından görülünce kaçmaya başladı. Olay sonrası şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

ÖNCE DARP SONRA İSTİSMAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Nisan günü 48 yaşındaki şüpheli Adnan Y.'nin parkta oynayan 7 yaşındaki mağdur D.A.'yı kağıt topladığı el arabasının arkasına koyarak sokak arası kuytu bir yere götürdüğü kaydedildi. Mağdurun kaçmaya çalışması üzerine mağduru darp ettiği ve burada küçük kızı istismar ettiği belirtildi.

AĞLAMA VE BAĞIRMA SESİ DUYULDU

İddianamede, olay sırasında aynı bölgede çekim yapacak yer arayan tanıklar K.Y., R.Z.H. ve Y.K.'nin mağdur kızın ağlama ve bağırma sesini duyması üzerine sesin geldiği yöne doğru gittikleri ve kağıt toplama arabasının arkasından seslerin geldiğini anladıkları kaydedildi.

85 yaşındaki kadını taciz edip, 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu | Video

KAÇMAYA BAŞLADI

Tanıkların bağırmaları üzerine mağdurun ağlayarak kağıt toplama arabasının arkasından çıktığı, şüphelinin ise kaçmaya başladığı belirtildi. Tanıkların bu sırada olayı cep telefonuna kaydettikleri ifade edildi.

Olay sonrası mağdurun annesinin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüpheli Adnan Y.'nin alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Savcılıkça, mağdur çocuğun tutarlı, mantıklı ve güvenilir anlatımları, şüpheli savunması, tanık beyanları, mağdurun tanımadığı şüpheliye böyle bir iftira atması için aralarında herhangi bir husumet bulunmaması, tanıkların olaya müdahale etmesi üzerine şüphelinin kaçması dikkate alındığında, şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Tutulanan şüphelinin 'Cinsel Amaçla Çocuğa Karşı Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.